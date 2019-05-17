اعف عنا .. تعرف على دعاء ليلة القدر

قال الشيخ أحمد الصباغ الداعية الإسلامي، إنه يجب أن نقتدي برسولنا الكريم، ونعفو ونرحم بعض، مضيفًا أن نبينا نبي رحمة، ودين الإسلام دين رحمة، والقرآن رحمة.



وأضاف "الصباغ"، عبر فضائية "المحور"، إن الإسلام دين سلام، وعفو وتسامح مع كل الأديان، مضيفًا أن الرسول عفى عن المنافق الذي بشر بالنار.



وأوضح أن الله هو الرحمن الرحيم، ومن يفهم غير ذلك، يكون فهمه خاطئ، مستشهدا أن دعاء ليلة القدر هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.