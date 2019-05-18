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برلمان

لدورة واحدة فقط.. تعرف على طرق اختيار النائب العام

السبت 18/مايو/2019 - 06:11 ص
تعرف على طرق اختيار
تعرف على طرق اختيار النائب العام.. مشروع قانون
عبد الرحمن سرحان
عقب إقرار التعديلات الدستورية مؤخرًا، أصبحنا أمام تغييرات تشريعية لازمة وفقًا لما جاء في في تلك التعديلات، والتي نصت على مجموعة من التغييرات في شكل المؤسسات وطريقة تعيين رؤسائها، على رأسها الهئيات القضائية، والتي أصبحت تخضع لآليات اختيار مغايرة عن السابق.

أخذت الحكومة تخطو خطواتها الأولى في طريق إقرار التشريعات المكملة للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي نصت على تغيير شكل اختيار وصلاحيات الهيئات والجهات القضائية، حيث قامت بتقديم 6 مشروعات بقوانين، للبرلمان، لبلورة هذه التعديلاتت في شكل قانوني

بدوره، قام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإحالة تلك المواد إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالنواب، لمناقشتها تمهيدًا لعرضها على المجلس لإدخال مناقشة الجلسة العامة.

وعلى رأس تلك التعديلات كانت طريقة اختيار النائب العام، فوفقًا للمادة 119"يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل".

وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

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