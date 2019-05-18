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اقتصاد

بعد تراجعه 19 قرشا في أسبوعين.. تعرف على آخر سعر لـ الدولار في البنوك

السبت 18/مايو/2019 - 02:03 ص
الدولار
الدولار
محمد صبيح
انخفض سعر الدولار الأمريكي حوالي 19 قرشا آخر 15 يوما بالبنوك المصرية خلال الفترة من 18 - أبريل - 2019 إلى 17 - أبريل - 2019.. وسجل سعر الدولار الأمريكي الخميس 16 - أبريل - 2019 سعر 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

بينما كان سعر الدولار الأمريكي، الخميس، 18 - أبريل - 2019 حوالي 17.18 جنيه و17.28 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في نهاية الأسبوع خلال التعاملات الجمعة، إلى ما دون حاجز الـ١٧ جنيها، وبذلك يستمر مسلسل تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، حيث فقدت أكثر من 89 قرشا منذ بداية العام الجاري، وذلك نتيجة زيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية الواردة من مصادر متعددة، كتحويلات العاملين بالخارج وزيادة التدفقات السياحية، وقلة الواردات من الغاز بعد اكتشاف حقل "ظهر".

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي قرشين ليسجل 99ر16 جنيه للشراء، و09ر17 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 00ر17 جنيها للشراء، و10ر17 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 05ر17 جنيه للشراء، و14ر17 جنيه للبيع.

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