كواليس فيلم ناصر 56.. محمد فاضل: سعاد حسني أرادت تجسيد هذه الشخصية.. فيديو

قال المخرج محمد فاضل، إنه حصل على وثائق وصندوق به خطابات الرئيس جمال عبد الناصر لأبنائه، كما حصل على معلومات من ابنته هدير، خلال تصوير فيلم " ناصر 56".



وأضاف " فاضل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "تم تلخيص شخصية زوجة عبد الناصر في الفيلم من 36 مشهدا إلى 5 مشاهد والفنانة فردوس عبد الحميد أصرت على تأدية الدور حتى ولو مشهد واحد"، وتابع: "الفنانة سعاد حسني تواصلت معي وعرضت علي تجسيد شخصية زوجة عبد الناصر في الفيلم حال اعتذار الفنانة فردوس عبد الحميد".



وأكمل: "تم إحراق مشهد في التحميض 4 مرات في المعمل وكان هناك تعطيل لإنتاج الفيلم وحصلت على موافقة من وزير الإعلام من أجل تحميض الفيلم في لندن لضمان خبرة الأبيض والأسود".

