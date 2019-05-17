ظللت صامتا.. عادل إمام يكشف عن تفاصيل وفاة والده ورد فعله بعد تلقي الخبر.. فيديو

نشر الإعلامى عمرو الليثي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيديو تم تصويره في أثناء تقديم برنامج واحد من الناس منذ سنوات، على قناة دريم، مع النجم الكبير عادل إمام .



الفيدو نشره عمرو الليثي، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام الـ 79.



وروى الفنان الكبير عادل إمام في لقائه مع عمرو الليثي قصة حياته، كما تطرق لتفاصيل وفاة والده بعد أن نزل إلى مصر لتشييع الجثمان، وأنه ذهب إلى المقابر لقراءة الفاتحة له.



وأكد عادل إمام أنه يواجه الصدمات بالهدوء النفسي، وسكت عند سماع خبر وفاة والده الذي كان يعتبره صديقه الأول قبل أن يكون والده، موضحا أنه تلقى الخبر في أثناء تصوير مسرحية في لبنان.



ويحتفل الفنان عادل إمام، اليوم الجمعة الموافق 17 مايو بعيد ميلاده الـ 79، ويعتبر من أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.