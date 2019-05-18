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رياضة

محمود إبراهيم مديرا فنيا لنادي قنا بالقسم الثالث

السبت 18/مايو/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
كتب: رباب الهوارى
أنهى مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد اتفاقه مع محمود إبراهيم المدير الفنى السابق لنادي الأقصر، ليتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا بدورى القسم الثالث.

وتم الاتفاق علي كافة الأمور بين إدارة نادي قنا ومحمود إبراهيم ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة بعد حسم بعض الأمور المتعلقة بتشكيل الجهاز الفنى.

وقاد إبراهيم فريق الأقصر الموسم الماضي وحقق نتائج جيدة حيث أنهى الموسم في المركز الثانى بفارق نقطة عن كيما أسوان الصاعد لدورة ترقي القسم الثانى.

بينما أنهي نادي قنا الموسم الماضي وهو في المركز الثالث برصيد ٣٩ نقطة.

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