يتراجع 19 قرشا في 15 يوما.. خبراء اقتصاد يكشفون أسباب رحلة هبوط الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.. يؤكدون: برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره

خبراء يكشفون أسباب تراجع الدولار لـ 16.99 جنيه

مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي وارتفاع قيمة الصادرات

تحول الأسواق الناشئة لوجهة استثمارية جاذبة للسيولة في العالم





تراجع سعر الدولار في البنوك بمتوسط 19 قرشا اخر 15 يوما خلال الفترة من 18 - أبريل - 2019 إلى 17 - أبريل - 2019، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي الخميس 16 - أبريل - 2019 سعر 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. بينما كان سعر الدولار الأمريكي، الخميس، 18 - أبريل - 2019 حوالي 17.18 جنيه و17.28 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.





وواصل سعر صرف الدولار تراجعه في نهاية الأسبوع خلال التعاملات اليوم، الجمعة، إلى ما دون حاجز الـ 17 جنيها، وبذلك يستمر مسلسل تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، حيث فقدت أكثر من 89 قرشا منذ بداية العام الجاري، وذلك نتيجة زيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية الواردة من مصادر متعددة، كتحويلات العاملين بالخارج وزيادة التدفقات السياحية، وقلة الواردات من الغاز بعد اكتشاف حقل "ظهر".





ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.





وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي قرشين ليسجل 99ر16 جنيه للشراء، و09ر17 جنيه للبيع.





وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 00ر17 جنيها للشراء، و10ر17 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 05ر17 جنيه للشراء، و14ر17 جنيه للبيع.





قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن نجاح مصر في توافر العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية بالبنوك وشركات الصرافة بعد قرار تعويم الجنيه والقضاء على نفوذ السوق السوداء عزز من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.





وأوضح رؤوف لـ صدى البلد، أن أبرز الأسباب وراء زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار زيادة التدفقات الأجنبية عبر القنوات الشرعية للاقتصاد المصري، ومنها: "زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك وارتفاع إيرادات السياحة خلال الفترات الأخيرة" بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي من الدولار لدى البنك المركزي.





وأشار خبير أسواق المال، إلى تحسن مؤشرات إيرادات الدولة من العملة الخضراء من قطاع السياحة وزيادة إجمالي تحويلات المصريين بالخارج.





واستطرد رؤوف، أنه مع تراجع قيمة الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، اتجه البنك المركزي المصري إلى تحريك أسعار الفائدة هبوطا لجذب السيولة نحو الاستثمار داخل السوق.





قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن سعر صرف الجنيه المصري شهد مزيدًا من الحركة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي تتيح مرونة أكبر داخل سوق الصرف، حسب مؤشرات العرض والطلب.





وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، لـ "صدى البلد"، أنه بعد إنهاء البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب؛ شهدت السوق نشاطًا ملحوظًا في حركة دوران السيولة بالبنوك، خصوصًا مع دخول وخروج أموال المستثمرين الأجانب دون قيود.





وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن سُمعة مصر الاقتصادية تتحسّن بشكل كبير في الخارج.



