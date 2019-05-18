الإسماعيلي يعمق جراح الداخلية ويفوز 2 - صفر.. فيديو

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مستحقا على الداخلية بنتيجة 2 - صفر فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 41 ويتجمد رصيد الأخير عند 27 نقطة.



أحرز ثنائية قلعة الدراويش كريم بامبو، ومحمود متولى (ضربة جزاء).



بدأ اللقاء بضغط هجومى للدراويش وشكل محمد الشامي ومحمد صادق إزعاجا على دفاعات الداخلية وألغى طارق مجدى فى الدقيقة الخامسة هدفا أحرزه محمود متولى بعدما رفع محمود رشدى المساعد راية التسلل.



تصدت دفاعات الداخلية فى الدقيقة السادسة لكرة سددها كريم بامبو داخل منطقة الجزاء وجرت محاولات من جانب الداخلية ونجح محمد فوزى حارس الدراويش فى الإمساك بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة.



نجح شهاب الدين خالد حارس مرمى الداخلية فى الدقيقة 12 فى إبعاد إحدى التسديدات الصاروخية التى أرسلها محمد الشامى مهاجم الدراويش داخل منطقة الجزاء.



فى الدقيقة 22 أنقذ شهاب الدين خالد حارس مرمى الداخلية مرماه من فرصة هدف محقق بعدما تصدى لكرة صاروخية سددها محمد الشامى مهاجم الدراويش.



وأحرز كريم بامبو هدفا صاروخيا للدراويش فى شباك حارس الداخلية بالدقيقة 28 بعد تلقيه تمريرة سحرية من محمد الشامى.



وشهد مطلع الشوط الثاني احتساب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي عقب عرقلة كريم خميس داخل منطقة الجزاء سددها محمود متولى فى الدقيقة 49 فى الشباك مضيفا ثانى أهداف الدراويش.



ورفض طارق مجدى حكم اللقاء الاستجابة لمطالب لاعبى الدراويش باحتساب هدف لصالح الاسماعيلي بداعى تخطى الكرة خط مرمى حارس الداخلية.



وتصدى محمد فوزى حارس الدراويش لتسديدة صاروخية من مهاجم الداخلية فى الدقيقة 58 من ضربة ثابتة واضطر حكم اللقاء الى ايقاف اللعب لخضوع حارس الإسماعيلي للعلاج بعد سقوطه على الأرض.



منح حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب اسلام جابر المعار الى نادى الداخلية فى الدقيقة 77 لارتكابه خطأ ضد المنافس.



وفى الدقيقة 88 تلقى نفس اللاعب الإنذار الثانى ويتم طرده ليخوض الفريق البوليسي الدقائق المتبقية من اللقاء بالنقص العددي بعشرة لاعبين.