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فن

أغلى حاجة فى الحياة.. ياسمين صبري توجه سؤالا لجمهورها على تويتر

السبت 18/مايو/2019 - 12:59 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
محمد بدران
وجهت الفنانة الشابة ياسمين صبري سؤالا خاصا لجمهورها عبر موقع التواصل تويتر عن أغلى حاجة في الحياة.

وكتبت ياسمين على صفحتها الرسمية "‏إيه أغلي حاجة في الحياة؟ وردت قائلة "‏انا احس راحة البال".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى، تشارك في السباق الرمضانى بمسلسل حكايتى بطولة، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

أغلى حاجة فى الحياة.. ياسمين صبري توجه سؤالا لجمهورها على تويتر

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