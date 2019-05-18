مركز المنصورة للحفريات الفقارية: الافتتاح حلم راودنا على مدار 11 عاما

قال هشام سلّام مدير ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إن إنشاء مركز علمي وأكاديمي للحفريات الفقارية كان حلما كبيرا جاء بمجهود تكوين كوادر من العلماء المصريين فى هذا المجال، مؤكدا أن هناك حلما كان يراوده على مدار 11 عامًا، نجح أخيرا فى تكوين مدرسة علمية.



وأضاف "سلام" أنه عن طريق المركز يتم نشر دراسات واكتشافات بأسماء الباحثين المصريين في كبرى الدوريات العالمية ومنها دورية نيتشر ذائعة الصيت، موضحًا أن الباحثين المركز يتعاونون مع الجامعات الدولية والإقليمية بهدف العمل على تبادل الخبرات وتوطين المعرفة، وذلك على أمل أن تسهم هذه الجهود فى ارتقاء مكانة مصر العلمية، وذلك لنشر الثقافة العلمية فى هذا التخصص على مستوى الوطن العربي.



وتابع: تم تكليل جهودنا بإنشاء متحف للتاريخ الطبيعي يضم حفريات التراث الطبيعي المصري على غرار متاحف التاريخ الطبيعي العالمية من ناحيته".



وافتتح الجمعة، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، وسفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصور اسورس.



كما أقيم افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية و بنك المعرفة.