اليوم.. أولى جلسات نظر طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية بقضية الرشوة

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم، أولي جلسات طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.



وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية، وتغريمه 100 ألف جنيه مع مصادرة مبلغ الرشوة.



كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.



وتضمن أمر الإحالة كلا من مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، ومفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، ومحاسب.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول عن أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بوساطة المتهم، مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب والمتهم الأخير، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثانى