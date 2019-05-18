ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس ربة منزل ونجلها لقتلهما زوجها بسبب خلافات

السبت 18/مايو/2019 - 03:00 ص
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان بحبس ربة منزل ونجلها 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بقتل زوجها خنقا حتى الموت، بسبب خلافات أسرية.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا بالعثور على جثة عجوز داخل شقته بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال البحث الجنائى بقيادة العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة إلى مكان البلاغ وتبين أنه مقتول خنقا، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن زوجته ونجلها وراء ارتكاب الجريمة.

ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الجريمة، وقررا وجود خلافات أسرية بينهما وبين المجنى عليه.

ترشيحاتنا

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

ننشر الصور الأولى لمصابي واقعة انفجار بمصنع للمنظفات في طنطا

بعد أكبر تراجع خلال عامين.. لجنة برلمانية تكشف موعد هبوط الدولار لـ15 جنيها

سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد نهاية الدوري الإنجليزي.. تعرف عليه

يشبهني في معتقدي الديني.. مصارع WWE: محمد صلاح يلهمني

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور