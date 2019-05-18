حبس ربة منزل ونجلها لقتلهما زوجها بسبب خلافات

أمرت نيابة حلوان بحبس ربة منزل ونجلها 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بقتل زوجها خنقا حتى الموت، بسبب خلافات أسرية.



وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا بالعثور على جثة عجوز داخل شقته بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال البحث الجنائى بقيادة العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة إلى مكان البلاغ وتبين أنه مقتول خنقا، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن زوجته ونجلها وراء ارتكاب الجريمة.



ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الجريمة، وقررا وجود خلافات أسرية بينهما وبين المجنى عليه.