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حوادث

حبس لص سرق توك توك بالإكراه من قائده بالقطامية

السبت 18/مايو/2019 - 05:01 ص
حبس لص
حبس لص
محمد العيسوي
أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بحبس لص 4 أيام علي ذمه التحقيقات، لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه من قائده بالقطامية.

وكانت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث القطامية، أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بها (سائق توك توك - سن 19 - مقيم بدائرة القسم " مصاب بإحمرار بالعينين") ، وقرر بأنه حال سيره بشارع النصر دائرة القسم مستقلًا مركبة توك توك قيادته استوقفه أحد الأشخاص ( أدلى بأوصافه التقريبية )بدعوى توصيله لمنطقة مساكن المحمودية دائرة القسم.

وفور وصولهما استولى منه على مركبة التوك توك قيادته كرهًا عنه عقب إلقاء مسحوق (شطه) على وجهه محدثًا إصابته المشار إليها، وفر هاربا.

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهم وأمكن ضبطه (عاطل - سن 24 - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية ترويج عمله والمقضى عليه فيها بالسجن 7 سنوات ) حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق (الشطة).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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