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تعليم

مسئول عن افتتاح أول مركز للحفريات: خطوة لدعم مستقبل مصر

السبت 18/مايو/2019 - 03:34 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني - عدسة: صلاح مهدي
افتتح الجمعة، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، وسفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصور اسورس.

وأكد المسئولون أنه أقيم بالتعاون بين بنك المعرفة المصري ومجلة للعِلم لإنجازات الباحثين المصريين، موضحين أن المجلة هي أداة هامة لترويج العلوم ودعم الثقافة العلمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك يكون له أكبر الأثر في دعم مستقبل أفضل.

وأضاف مصدر مسؤول خلال حفل افتتاح أول مركز للحفريات بمصر في جامعة المنصورة، أن إطلاق مركز أكاديمي متخصص للحفريات الفقارية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط يعدّ إنجازًا كبيرًا آخر للدكتور هشام سلّام وفريقه يضاف لسجل نجاحاته الدولية المتواصلة وعلى رأسها اكتشاف الديناصور "منصوراصورس" أحد أهم الاكتشافات العلمية في عام 2018.

كما افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية و بنك المعرفة.

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