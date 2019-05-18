لطلاب أولى ثانوي.. تسليم أكواد الدخول على منصة الامتحان اليوم

منصة الامتحان .. نشرت عدد من المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مناشدة لجميع طلاب اولى ثانوي ، تنادي بضرورة التواجد صباح اليوم السبت في المدرسة .



وأوضحت المدارس ، أن الهدف من التواجد غدا بالمدرسة ، هو انهاء عملية تسليم الكود والباسوورد الجديد الخاص بالدخول علي منصه الامتحان .



جدير بالذكر انه من المقرر أن تبدأ امتحانات أولى ثانوي غدا الاحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم 30 مايو، وفقا للجدول ‏المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 19 مايو 2019 بامتحان اللغة العربية، ثم يؤدي الطلاب يوم الاثنين 20 مارس 2019 امتحان الأحياء، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 22 مايو 2019 امتحان الجغرافيا، كما يؤدي الطلاب يوم الخميس 23 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي الطلاب يوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الاثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.



وأكد المسؤولون أنه لا داعي لأن ينشغل الطلاب بالتساؤل عما اذا كان الامتحان سيكون ورقي ام إلكتروني ، فوسيلة توصيل الامتحان للطالب ليست نقطة هامة ولكن الأهم هو محتوى الامتحان نفسه وأسلوب الإجابة عن الأسئلة الجديدة".



وأضاف المسؤولون عن منظومة الامتحانات الالكترونية : سنتحمل مسؤولية توصيل الامتحان بأي شكل كان إلى جميع الطلاب بلا استثناء .



وأوضح المسؤولون أن غالبية اسئلة امتحانات أولى ثانوي سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط ، مؤكدين أن الهدف ليس "تقفيل الإمتحان" ولكن الهدف هو النجاح والصعود إلى الصف الثاني الثانوي، وذلك من خلال الحصول على 50% أو أكثر ، والتمرس على نمط الأسئلة الجديد.