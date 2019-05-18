زرعتم الإرهاب.. مبعوث سوريا في الأمم المتحدة يهاجم بريطانيا وفرنسا وواشنطن

كشف المندوب السوري الدائم لدي الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الجمعة، حقيقة إنشاء بريطانيا للتنظيم الإرهابي المسمي بالخوذ البيضاء.



وأضاف الجعفري، وفقا لما نشرته سبوتنيك الروسية، أن ذلك التنظيم كان يعمل على فبركة مشاهد الحوادث الكيميائية لتبرير العدوان الأمريكي والفرنسي والبريطاني على سوريا.



وبحسب ما صرح به الجعفري، فإن حكومة بلاده سمحت لمنظمة الصحة العالمية بزيارة مستشفي حلب التي إدعت تلك الحكومات الغربية قيام النظام السوري بقصفها، للوقوف على حقيقة الأمر وهو ما ظهر في تقريرها، الذي أشار بإنه لا يوجد مستشفي، وأن مبعوثيها دخلوا بناء ملئ بالإرهابيين.



وذكر السفير الروسي أن الطيران الأمريكي دمر العديد من المستشفيات في الرقة ولم يتحدث أحد عن الأمر، وأضاف ساخرا، لا بأس طالما الأمريكان هم من يقومون بذلك، فلا يوجد أي مشكلة.