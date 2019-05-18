ندعم المجتمع البحثي.. سبرنجر نيتشر: نساهم في دعم الثقافة العلمية بمصر

قال أصداء كوتاني، نائب رئيس سبرنجر نيتشر في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، إن سبرنجر نيتشر تلتزم بدعم المجتمع البحثي من خلال مشاركة اكتشافاته وتقديم التقارير عالية الجودة لتعزيز فهم الجمهور للعلوم ووثوقه بها.



وأضاف كوتاني خلال مشاركته في افتتاح أول مركز للحفريات في مصر بجامعة المنصورة، أنه خلال شراكتهم مع بنك المعرفة المصري، ومن خلال مجلة للعِلم نسهم بزيادة الوعي بأهمية الثقافة العلمية في مصر ويسرهم أن نكون جزءًا من هذا الحدث والاحتفالية بافتتاح مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، مقدمة التهنئة للدكتور هشام سلّام على جهوده الملهمة للعلماء والباحثين والمجتمع المصري والعربي بشكل عام.



وافُتتح الجمعة، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، وسفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصور اسورس.



كما اقيم افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية و بنك المعرفة