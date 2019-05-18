من بين أقدم 7 نواب.. تعرف على طرق اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية.. مشروع قانون

قدمت الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين التي تعتبر مكملة للتعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرًا، وتدور كلها حول المواد الخاصة بالجهات والهيئات القضائية وعددها 6 مشاريع قوانين.



وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، تلك القوانين المقدمة من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشتها، ثم إدخالها للمناقشة في الجلسة العامة.



وتضمنت الإحالات تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، بأن يستبدل بنص المادة "35" النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".