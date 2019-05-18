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منصوراصورس.. مجلة العلم: الباحثون المصريون تميزوا في اكتشاف الديناصورات

السبت 18/مايو/2019 - 02:33 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني - عدسة: صلاح مهدي
قالت داليا عبد ال سلّام رئيس تحرير موقع "العلم" الطبعة العربية لمجلة ساينتيفيك أمريكان: "إن الهدف من الفعالية هو إلقاء الضوء على أهمية علم الحفريات الفقارية بشكل عام، خاصة فى ظل وجود علماء مصريين يقومون باكتشافات مميزة في هذا المجال ومنها الديناصور المصري منصوراصورس."

وأضافت عبد السلام خلال كلمتها بحفل افتتاح أول مركز للحفريات في مصر، أنه موقع للعلم يهتم بتغطية الاكتشافات العلمية الكبيرة، وتبسيط العلوم للقارئ غير المتخصص في محاولة لخلق لغة ثالثة تجمع ما بين العلم والصحافة، مؤكدة أن رعاية سبرنجر نيتشر للحدث يمثل أحد أهداف الشركة والمتمثلة في نقل المعرفة العلمية الجادة والرصينة للجمهور المصري والعربي.

وافُتتح الجمعة، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، وسفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصور اسورس.

كما أقيم افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية و بنك المعرفة.

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