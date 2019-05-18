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أخبار البلد

مجموعة شركات المتحدة تنفى استبعاد تامر مرسي من مجلس إدارتها بعد رمضان

السبت 18/مايو/2019 - 12:18 ص
تامر مرسي
تامر مرسي
أعلنت مجموعة شركات المتحدة في بيان لها نفيها القاطع لما يتردد من شائعات باستبعاد رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي بعد انتهاء شهر رمضان الحالي.

إذ وتجدد المجموعة ثقتها في رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة وتعلن عن تقديم دعمها المطلق لها خلال الفترة القادمة لاستكمال النجاحات التي تحققت.

هذا وقد جاء البيان نافيا لما يروجه أحد المنتجين المشهورين الذي لم يجد بديلا عن إطلاق تلك الشائعة ردا علي النجاحات التي تحققت من خلال رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة خلال الفترة السابقة.

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