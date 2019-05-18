كدمات وسحجات.. إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بالدولى الساحلى

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج اثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى عند نزلة كوبرى 45 بنطاق مركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



اللواء مجدى القمرى تلقى بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة ع نزلة كوبرى 45 بالطريق الدولى الساحلى بنطاق المركز .



وأسفر الحادث عن إصابة كل من هويدا احمد حجازى ٤٢ سنه مصابة بكدمة باليد الايسر ، عايدة اسلام جويدا ١٤ سنه كدمة بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، سارة محمد كامل ١٧ سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالكتف الايسر،سميحة غازى البدوى ٥٠ سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، السيد عادل الطنطاوى ٣١ سنه كدمة بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات".



وتم نقل المصابين للمستشفى العام بكفر الدوار لاتخاذ العلاج اللازم ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.