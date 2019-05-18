فيديو كليب.. حمادة الأسمر يبدأ تسجيل أغنية جديدة

يعود المطرب الشعبي حمادة الأسمر للغناء مرة أخري، بعد فترة من غيابة عن الساحة الغنائية، من خلال التعاقد مع شركة "سيف ميوزك" للإنتاج الفني المملوكة للمنتج أسامة أبو سيف، حيث بدأ منذ أيام فى تسجيل أغنية جديدة لتكون التعاون الأول له مع الملحن محمد عبد المنعم.



ومن المقرر أن يشارك في غنائها المطرب أحمد سعد ومن المفترض طرحها كفيديو كليب في موسم عيد الفطر المقبل .



ويعد حمادة الأسمر من أهم مطربي الغناء الشعبي، وكان قد قدم عددا من الأغنيات الشعبية أشهرها "جاني بعد يومين"، وقد غاب عن الساحة الغنائية لعدة سنوات بسبب حادث تعرض له .