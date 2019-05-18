فول بالشاميل اخر أفتكاسات المطاعم فى السحور

وجبات السحور أثارت جدل كبير فى الأيام الماضية ودهشة الكثيرين على مواقع "السوشيال ميديا". ولكن هناك بعض الأطعمة أيضًا التي قد رآها البعض غريبة ومثيرة للتعجيب تجعلهم يتمنون تناولها، وفي هذا الموضوع يستعرض لكم الشيف عاطف على أحدث "افتكاسات" المطاعم لأغرب الأكلات في السحور خلال شهر رمضان ،منها الفول بالبشاميل .



طريقة عمل الفول بالبشاميل :



مكونات البشاميل :

ربع كوب دقيق

2 كوب لبن

نصف كوب سمن على زيت



طريقة عمل البشاميل :



يوضع السمن والزيت فى أناء ويرفع على الناء

يوضع الدقيق ويحمر فى السمن

يبعد الاناء من النار ويضاف اللبن تدريجيات ويقلب

يوضع أناء البشاميل على النار مرة أخرة ألى أن يصبح جاهز



طريقة عمل الفول بالبشاميل :



نحضر الفول ويتبل بشكل عادى

يوضع الفول فى برام

يوضع على الفول ملعقتين من البشاميل ومعلقة كريمة لباني

يوضع كمية صغيرة من الجبنة التركي المبشورة

نضع برام الفول في الفرن لمدة١٠ دقايق فقط ويصبح جاهز للتقديم .