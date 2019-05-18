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رياضة

قبل مواجهة نهضة بركان.. محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك في فندق الإقامة بالمغرب

السبت 18/مايو/2019 - 12:58 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
خاص - المغرب صدى البلد
يعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق في إحدى قاعات فندق الإقامة، في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الإثنين، بتوقيت القاهرة.

وخاض الزمالك مرانه الأول، الجمعة، قبل الإفطار على ملعب مدينة السعيدية.

ويواصل الفارس الأبيض استعداداته لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الكونفدرالية.

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