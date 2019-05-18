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برلمان

كل عام وأنت متألقًا.. مصطفى بكرى يوجه رسالة للزعيم عادل إمام

السبت 18/مايو/2019 - 04:59 ص
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
محمد بدران
حرص الاعلامى مصطفى بكرى على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين والذي وافق امس الجمعة ١٧ مايو.

وكتب "بكري" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏‏الى الفنان الكبير عادل إمام ، كل عام وأنت بيننا متألقا رغم الغياب أحيانا ، وطنيا ودائما مع الوطن في كل المواقف والأزمات ، رحلة إبداع متفردة ، وقيمة فنية رائعة ، كل عام وانت بألف خير".

وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق الرمضانى هذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذى كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الحالى، وخلال الـ 7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهي"فرقة ناجى عطا الله"، "العراف"، "صاحب السعادة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "مأمون وشركاه"، "عفاريت عدلى علام" وعوالم خفية.
كل عام وأنت متألقًا.. مصطفى بكرى يوجه رسالة للزعيم عادل إمام

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