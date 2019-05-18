اطمأن على ترتيبات المباراة.. سفير مصر بالمغرب يلتقي بعثة الزمالك قبل لقاء نهضة بركان

وصل أشرف توفيق سفير مصر في المغرب، إلى فندق إقامة اللاعبين ، للاطمئنان على جميع الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.



وعقد السفير ، جلسة مع مسئولي البعثة (أحمد جلال نائب رئيس النادي ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وامير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة ، واحمد مرتضى".



وتمنى السفير المصري ، لفريق الزمالك ، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر له الساعة 10 مساء الأحد بتوقيت المغرب، 12 صباح الإثنين بتوقيت مصر.

