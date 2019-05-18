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رياضة

اطمأن على ترتيبات المباراة.. سفير مصر بالمغرب يلتقي بعثة الزمالك قبل لقاء نهضة بركان

السبت 18/مايو/2019 - 01:12 ص
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
خاص - المغرب صدى البلد
وصل أشرف توفيق سفير مصر في المغرب، إلى فندق إقامة اللاعبين ، للاطمئنان على جميع الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وعقد السفير ، جلسة مع مسئولي البعثة (أحمد جلال نائب رئيس النادي ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وامير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة ، واحمد مرتضى".

وتمنى السفير المصري ، لفريق الزمالك ، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر له الساعة 10 مساء الأحد بتوقيت المغرب، 12 صباح الإثنين بتوقيت مصر.

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