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فن

في ذكرى وفاتها.. 7 معلومات عن زوزو الحكيم التى كتب في حبها قصيدة الأطلال

السبت 18/مايو/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة زوزو حمدي الحكيم ، والتى تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ السينما والمسرح المصرى، وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عنها :

1- من مواليد محافظة المنوفية عام 1912 .

2- خرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934.

3- دخلت مجال الفن بعد تعينها في الفرقة القومية التي كان يرأسها "خليل مطران" .

4- ساهمت في تأسيس المسرح في دولة الكويت ، حيث تم الاستعانة بها هناك لمدة 4 سنوات .

5- من أشهر أعمالها دورها فى الفيلم الشهير ريا وسكينة ، بالإضافة الى فيلم المومياء .

6- قيل ان الشاعر إبراهيم ناجى وقع فى غرامها إبراهيم ناجي، وكانت سبب في كتابته قصيدة الأطلال التي غنتها أم كلثوم.

7- توفيت يوم 18 مايو عام 2003 عن عمر يناهز الـ 90 عامًا .

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