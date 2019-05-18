في ذكرى وفاتها.. 7 معلومات عن زوزو الحكيم التى كتب في حبها قصيدة الأطلال

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة زوزو حمدي الحكيم ، والتى تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ السينما والمسرح المصرى، وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عنها :



1- من مواليد محافظة المنوفية عام 1912 .



2- خرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934.



3- دخلت مجال الفن بعد تعينها في الفرقة القومية التي كان يرأسها "خليل مطران" .



4- ساهمت في تأسيس المسرح في دولة الكويت ، حيث تم الاستعانة بها هناك لمدة 4 سنوات .



5- من أشهر أعمالها دورها فى الفيلم الشهير ريا وسكينة ، بالإضافة الى فيلم المومياء .



6- قيل ان الشاعر إبراهيم ناجى وقع فى غرامها إبراهيم ناجي، وكانت سبب في كتابته قصيدة الأطلال التي غنتها أم كلثوم.



7- توفيت يوم 18 مايو عام 2003 عن عمر يناهز الـ 90 عامًا .