سيرين عبد النور عن رأي زوجها في مشاهدها الجريئة: سعيد بنجاحي

علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الهجوم الذي تعرضت إليه بسبب مشاهدها الجريئة مع الفنان السوري تيم حسن في الحلقات الـ 10 الاولى من مسلسل الهيبة الحصاد.





وقالت سيرين في تصريحات تلفزيونية إن البعض وصف تلك المشاهد بأنها لا تليق عرضها بشهر رمضان المبارك، فماذا عن المسلسلات التي تتضمن مشاهد اغتصاب وقتل وعنف.





وأضافت سيرين أن المسلسل لا يفرض على المتفرج أن يفعل مثلها بل انها تعكس شخصيات تعيش في مجتمعنا بالفعل.



