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فن

سيرين عبد النور عن رأي زوجها في مشاهدها الجريئة: سعيد بنجاحي

السبت 18/مايو/2019 - 04:41 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
شروق إبراهيم
علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الهجوم الذي تعرضت إليه بسبب مشاهدها الجريئة مع الفنان السوري تيم حسن في الحلقات الـ 10 الاولى من مسلسل الهيبة الحصاد.

وقالت سيرين في تصريحات تلفزيونية إن البعض وصف تلك المشاهد بأنها لا تليق عرضها بشهر رمضان المبارك، فماذا عن المسلسلات التي تتضمن مشاهد اغتصاب وقتل وعنف.

وأضافت سيرين أن المسلسل لا يفرض على المتفرج أن يفعل مثلها بل انها تعكس شخصيات تعيش في مجتمعنا بالفعل.

أما عن رأي زوجها فريد رحمة في المسلسل ومشاهدها الرومانسية مع تيم، أكدت سيرين أنه سعيد بنجاحها ويشاهد المسلسل وهو يعلم جيدا أن ما يعرض في التلفزيون مجرد تمثيل ويفرق جيدا بين زوجته سيرين وشخصية الإعلامية نور في الهيبة.

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