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تعليم

قصص نجاح.. شاهد أول معرض مصري للحفريات فى جامعة المنصورة

السبت 18/مايو/2019 - 05:03 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أقامت جامعة المنصورة على هامش الاحتفال بأول مركز حفريات الفقارية، معرضا التي تم اكتشافها في صحراء مصر ويرجع عمر بعضها لأكثر من 350 مليون سنة كما ستقام جلسة حوارية حول دعم البحث العلمي في مجال الحفريات الفقارية لأهميته في التراث الطبيعي المصري.

وناقشت الجلسة قصص نجاح الفريق البحثي بمركز المنصورة في تكوين مدرسة علمية في هذا التخصص النادر وكيفية الاستفادة ونقل تبادل هذه الخبرات بدول المنطقة العربية.

وافتتح الجمعة، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، وسفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصور اسورس.

كما أقيم افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية و بنك المعرفة

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