توريد ٤٥٨٠١٨ طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي ما تم توريدة لصوامع والشون المحافظة ٤٥٨٠١٨ طن و٤٩٧ كيلو قمح منذ انطلاق موسم حصاد حتى اليوم .



أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد ١٢ نقطة تجميع بالإضافة إلى ٤ نقط، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها مساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لإستقبال الاقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لاحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد .



ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف، مشيرا إلي أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ ٣٨٩ ألف و ٦٩٠ فدان.