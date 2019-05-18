الحوجة مُرة.. وفاء الكيلاني: في كام عيسى مجرم بريء وسطينا

نشرت الاعلامية وفاء الكيلانى عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"،، تغريدة علقت بها على أحداث مسلسل "ولد الغلابة" للنجم احمد السقا.



وكتب وفاء: "‏‎في كام عيسى مجرم بريء وسطينا الحوجه مُره ‎#ولد_الغلابة".



ويخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة"، الذي يحقق ردود أفعال إيجابية، ونسب مشاهدة عالية حتى الآن، ويشاركه في بطولته كل من محمد ممدوح، هادى الجيار، إدوارد، إنجى المقدم، مى عمر، هبة مجدى، ريم سامى، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.