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رياضة

حاتم بطيشة: شجرة التعليق فقدت أكثر من عنصر خلال السنوات الأخيرة

السبت 18/مايو/2019 - 01:20 ص
حاتم بطيشة
حاتم بطيشة
نور عادل
أكد حاتم بطيشة المعلق الكروي، أن شجرة التعليق في مصر، فقدت أكثر من عنصر خلال السنوات الأخيرة، منهم محمد السباعي ومحمود بكر وحمادة إمام وغيرهم.

وأشار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إلى أن مهنة التعليق أزمتها في أنها ليست مهنة احتراف، والكثير يعمل بها بجانب عمله الأساسي.

وقال إن الفارق يكمن في أنها لو أصبحت مهنة احتراف؛ لتفرغ من يمارسها لتحسين أدائه وجودته، وابتكار تركيبات لفظية جديدة.

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