تنكر بالجلباب.. رئيس مدينة أشمون يفاجئ المستشفى العام ويتخذ قرارات مهمة.. صور

تفقد اليوم الدكتور أحمد القزاز رئيس مدينة أشمون، في جولة مفاجئة مرتديا الجلباب علي مستشفي أشمون العام.



وأسفرت الزيارة عن إحالة مدير الشئون الإدارية بالمستشفى للتحقيق لسوء نظافة دورات المياه وأقسام الاستقبال.



كما قرر إحالة إحدى الممرضات بقسم الاستقبال للتحقيق لسوء معاملة المرضى وعدم بذل الجهد المناسب لهم.



كما أوصي القزاز مدير المستشفى بضرورة التنبيه على جميع هيئة التمريض بحسن التعامل مع المرضي والتحلي بسعة الصدر لشكواهم، مشيرا إلى أن الاستقبال هو واجهة وعنوان المستشفيات وهو أول ما يعطي انطباعا للمريض بجودة أو سوء الخدمة في المستشفى.



وتفقد القزاز بعد ذلك قسم العناية العامة واطمأن على حسن سير الخدمة المقدمة للمرضي، كما تفقد الإنشاءات الجاري العمل عليها لتعلية دورين بالمستشفى.