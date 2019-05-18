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أخبار العالم

صورته الكاميرات.. شرطة مكة تبحث عن مطلق الرصاص في الطائف

السبت 18/مايو/2019 - 01:28 ص
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
أحمد سيف الدين
بحث السلطات الشرطية في مدينة مكة المكرمة، عن أحد الأفراد الذي قام بإطلاق نار، مساء اليوم الجمعة، على إحدي أجهزة رصد السرعة على الطرق السريعة في محافظة الطائف.

ووفقا لفيديو تداولته وسائل التواصل الإجتماعي، أظهر تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة لإطلاق نار، بواسطة شخص مجهول استطاعت كاميرات الفيديو تصويره خلال الواقعه.

وأفادت الجهات الأمنية بشرطة الطائف أن الجهة المختصة تتخذ كافة الإجراءات للقبض على الفاعل.


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