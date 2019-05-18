صورته الكاميرات.. شرطة مكة تبحث عن مطلق الرصاص في الطائف

بحث السلطات الشرطية في مدينة مكة المكرمة، عن أحد الأفراد الذي قام بإطلاق نار، مساء اليوم الجمعة، على إحدي أجهزة رصد السرعة على الطرق السريعة في محافظة الطائف.
ووفقا لفيديو تداولته وسائل التواصل الإجتماعي، أظهر تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة لإطلاق نار، بواسطة شخص مجهول استطاعت كاميرات الفيديو تصويره خلال الواقعه.
وأفادت الجهات الأمنية بشرطة الطائف أن الجهة المختصة تتخذ كافة الإجراءات للقبض على الفاعل.
ووفقا لفيديو تداولته وسائل التواصل الإجتماعي، أظهر تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة لإطلاق نار، بواسطة شخص مجهول استطاعت كاميرات الفيديو تصويره خلال الواقعه.
وأفادت الجهات الأمنية بشرطة الطائف أن الجهة المختصة تتخذ كافة الإجراءات للقبض على الفاعل.
الجريمه الاولى تعدي على املاك الدوله— سعودية® ⚔️MBS ⛺️🐪 🇸🇦 (@1KSAMBS) May 16, 2019
الجريمه الثانيه حمل سلاح واطلاق نار
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ليش وين عايشين !؟ pic.twitter.com/L2Mr3VyVXG