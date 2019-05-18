صورته الكاميرات.. شرطة مكة تبحث عن مطلق الرصاص في الطائف









الجريمه الاولى تعدي على املاك الدوله

الجريمه الثانيه حمل سلاح واطلاق نار

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ليش وين عايشين !؟ pic.twitter.com/L2Mr3VyVXG — سعودية® ⚔️MBS ⛺️🐪 🇸🇦 (@1KSAMBS) May 16, 2019

بحث السلطات الشرطية في مدينة مكة المكرمة، عن أحد الأفراد الذي قام بإطلاق نار، مساء اليوم الجمعة، على إحدي أجهزة رصد السرعة على الطرق السريعة في محافظة الطائف.ووفقا لفيديو تداولته وسائل التواصل الإجتماعي، أظهر تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة لإطلاق نار، بواسطة شخص مجهول استطاعت كاميرات الفيديو تصويره خلال الواقعه.وأفادت الجهات الأمنية بشرطة الطائف أن الجهة المختصة تتخذ كافة الإجراءات للقبض على الفاعل.