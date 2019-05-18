ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بإحياء الليالي الرمضانية .. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها المتنوعة للإحتفال بالليالى الرمضانية خلال الشهر المعظم بفرع ثقافة أسوان .



ونظمت إحتفالية بجمعية تنمية المجتمع بنجع القبة بغرب أسوان والتى تضمنت محاضرة عن "دور الشباب فى إحداث التنمية الشاملة " ألقتها منى سيد مدرس خدمة فرد بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية والتى أشارت إلى أن فئة الشباب أهم الفئات التى تعمل على بناء وتنمية المجتمع ، وفهم الأكثر طموحًا فى المجتمع وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدود بالنسبة لهم فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه ، لذلك يجب أن يكون إستقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولوية المؤسسات والجهات .



أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء نبيل يونس وسمير طلب وعبد الباسط عبد الحميد ، ومحمد المصرى ، بجانب تنظيم ورشة فنية "طباعة على القماش" تدريب يارا محمود ، وفى الختام قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم مجموعة من التبلوهات النوبية منها "الكف ، التاتا ، الأراجيد ، النجرشاد" .