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محافظات

ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بإحياء الليالي الرمضانية .. صور

السبت 18/مايو/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها المتنوعة للإحتفال بالليالى الرمضانية خلال الشهر المعظم بفرع ثقافة أسوان .

ونظمت إحتفالية بجمعية تنمية المجتمع بنجع القبة بغرب أسوان والتى تضمنت محاضرة عن "دور الشباب فى إحداث التنمية الشاملة " ألقتها منى سيد مدرس خدمة فرد بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية والتى أشارت إلى أن فئة الشباب أهم الفئات التى تعمل على بناء وتنمية المجتمع ، وفهم الأكثر طموحًا فى المجتمع وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدود بالنسبة لهم فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه ، لذلك يجب أن يكون إستقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولوية المؤسسات والجهات .

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء نبيل يونس وسمير طلب وعبد الباسط عبد الحميد ، ومحمد المصرى ، بجانب تنظيم ورشة فنية "طباعة على القماش" تدريب يارا محمود ، وفى الختام قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم مجموعة من التبلوهات النوبية منها "الكف ، التاتا ، الأراجيد ، النجرشاد" .
ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بإحياء الليالي الرمضانية .. صور
ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بإحياء الليالي الرمضانية .. صور
ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بإحياء الليالي الرمضانية .. صور
ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بإحياء الليالي الرمضانية .. صور

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