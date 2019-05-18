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حيل سريعة لتقليل المواعين في رمضان

السبت 18/مايو/2019 - 05:01 ص
حيل سريعة لتقليل
حيل سريعة لتقليل المواعين فى رمضان
أسماء عبد الحفيظ
مواعين رمضان مشكلة تؤرق كل ربة منزل ،تتكاثر بشكل مكسف مواعين الفطار والسحور فى رمضان ،مما تتسبب فى ارهاق ربة المنزل التى يقع على عاتقها كل المهام ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف حيل سريعة لتقليل المواعين في رمضان ، كما أشار لها موقع onsiderable.

الصواني الفويل
يفضل الاعتماد على تحضير الطعام في الصواني والأطباق الفويل، حيث يمكن استخدامها في تسوية الأكل والحفاظ على حرارته، كما يمكن تقديم الوجبات المختلفة بها مباشرة على السفرة ومن ثم التخلص من هذه الأطباق والصواني دون الحاجة لغسيلها وذلك حسب الرغبة.

الأطباق البلاستيك
في العزومات الكبيرة التي يتخطى بها عدد الضيوف عن 10 أفراد يمكن الاعتماد على تقديم بعض الأطعمة المتماسكة والنواشف في أطباق بلاستيكية حتى يتم توفير الأطباق العادية ومن ثم تقليل المواعين المتراكمة بعد ذلك، ولكن يجب الانتباه لعدم تقديم أي أطعمة سائلة في هذه الأطباق حتى لا تنسكب وتهدر.

الأواني الحرارية
البايركس والطواجن وكافة الأواني المعدة بشكل مقاوم للحرارة يفضل الاعتماد عليها في تحضير الطعام ومن ثم تقديمه مباشرة على السفرة دون الحاجة للتوزيع في أطباق أخرى للتقديم، خاصة أن هذه الأواني شكلها أنيق وتحافظ على حرارة الطعام فيما بعد الطهي.

تقسيم الطعام
لا داعي للمبالغة في تحضير الكثير من أصناف الطعام على سفرة رمضان، حيث يفضل أن يحضر نوعين أو ثلاثة بحد أقصى ويفضل وضع الأصناف الرئيسية في أطباق كبيرة أمام الجميع بحيث يأخذ كل ضيف نصيبه في طبقه الخاص حسب رغبته دون الحاجة لوضع هذه الأصناف في أطباق أصغر لكل ضيف توفيرًا للمواعين والأطباق المتسخة فيما بعد.

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