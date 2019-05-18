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رياضة

حاتم بطيشة: الدقيقة في قمة الأهلي والزمالك كانت بـ5 جنيهات للمعلق

السبت 18/مايو/2019 - 04:54 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد المعلق الرياضي حاتم بطيشة، أن المعلقين تم حسابهم على 4 دقائق فقط بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي.

وقال بطيشة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتذكر مباراة انسحاب الزمالك أمام الأهلي بعد 4 دقائق فقط بعد تدخل أيمن عبد العزيز على إبراهيم حسن".

وأكمل : "حصلنا على 20 جنيه واتحاسبنا على أننا علقنا 4 دقائق فقط".

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