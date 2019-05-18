حاتم بطيشة: الدقيقة في قمة الأهلي والزمالك كانت بـ5 جنيهات للمعلق

أكد المعلق الرياضي حاتم بطيشة، أن المعلقين تم حسابهم على 4 دقائق فقط بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي.



وقال بطيشة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتذكر مباراة انسحاب الزمالك أمام الأهلي بعد 4 دقائق فقط بعد تدخل أيمن عبد العزيز على إبراهيم حسن".



وأكمل : "حصلنا على 20 جنيه واتحاسبنا على أننا علقنا 4 دقائق فقط".

