لموجهة إيران.. السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية في الخليج

وافقت المملكة العربية السعودية ودول خليجية آخري على طلب الولايات المتحدة بإعادة نشر القوات الأمريكية في مياه الخليج لمواجهة إيران.



ووفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، نقلا عن مصادر مطلعة، جاءت تلك الموافقة السعودية والخليجية إستنادا لاتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة ودول خليجية، مؤكدت أن تلك الموافقة تهدف لردع إيران عن أي اعتداءات وتحد من سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.



وأكدت الصحيفة أن تلك الموافقة ستمنع إيران من أي محاولة لتصعيد الموقف عسكريا، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة منذ إندلاع التهديدات بين الطرفين الأمريكي والإيراني.



كانت واشنطن في وقت سابق أرسلت حاملة طائرات إبراهام لينكولن وطائرات طراز "بي 52"، بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز.



كما تخلت إيران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الإتفاق النووي لها مع القوة الخمس الكبري، ومنحت طهران الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.