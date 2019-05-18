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محافظات

قراران علاج علي نفقة الدولة.. الكشف على 106حالات بعزبة الصول بالشلاتين

السبت 18/مايو/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أقيمت قافلة طبية علاجية بعزبة الصول بالشلاتين، وتم الكشف علي 106 حالة بجميع التخصصات باطنة واطفال وجراحة ورمد واسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب وإجراء الفحوصات المعملية لـ 7حالات، وإحالة حالة الي مستشفي الشلاتين لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج قرارين علاج علي نفقة الدولة .

وقال تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ان تلك القافلة تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء أحمد عبدالله وتوجيهات ووزيرة الصحة والسكان وباشراف الدكتورة وفاء الصادق رئيس القوافل العلاجيه بالوزارة وبمشاركة فريق اشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر برئاسة د. نصرة سعد منسق القوافل - وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية) وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي جنوب محافظة البحر الأحمر.

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