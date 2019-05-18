منح مجانية للمتفوقين.. 10 معلومات عن الفرع الدولي لـ جامعة القاهرة

أطلقت جامعة القاهرة حملتها الدعائية للفرع الدولي، حيث دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جميع المصريين وكافة أطياف المجتمع المدني إلي القيام بدورهم في التبرع للفرع الدولي.



ويرصد صدي البلد 10 معلومات عن الفرع الدولي لجامعة القاهرة حسب ما أعلنته الجامعة مؤخرا:



*الفرع الدولي غير هادف للربح



* ليس جامعة أجنبية، ولا فرعا لجامعة أجنبية، وإنما جزء أصيل من الجامعة الأم مثله مثل أي جزء فيها



*متاح للمصريين جميعا وفق القانون والمعايير الأكاديمية والشروط العلمية للقبول.



*يقدم منحا مجانية للطلاب المصريين المتفوقين، وبالمصاريف للطلاب الوافدين والأجانب



*من المقرر ان يتم إنفاق دخل الفرع الدولي على دعم مجانية التعليم بالجامعة الأم وعلي تعليم المصريين المتفوقين بالفرع الدولي ايضآ.





*يقوم على درجات علمية مزدوجة ومشتركة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية تحت الإدارة الكاملة لجامعة القاهرة



*يقوم علي الشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة



* تم إحراز خطوات كبيرة في مجال العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة.



* الدعوة للتبرع بموافقة وزارة التضامن ، مثل الجامعة الام عند نشأتها



* من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي للفرع الدولي منتصف 2020