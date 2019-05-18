قرار هام من الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

رفض الجهاز الفنى للإسماعيلى تنظيم أى مباريات ودية للفريق قبل مواجهة الأهلى المرتقبة والمحدد لها الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.



يأتى ذلك لضيق الوقت ليقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد المباراة التى ستقام بالإسكندرية.



يذكر أن جهاز الدراويش ينتهج سياسة تقوم على تنظيم ودية عقب كل لقاء رسمى لتجهيز كافة اللاعبين.