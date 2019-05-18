محمد فاضل: لا أتابع مسلسلات رمضان بسبب الإعلانات.. وهذه حقيقة مقالب رامز.. ويكشف مفاجأة عن فيلم ناصر 56 وقلق أحمد زكي

حل المخرج الكبير محمد فاضل، ضيفا على الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، وتحدث المخرج، عن الفنان الكبير عادل إمام في عيد ميلاده، ورأيه في دراما رمضان وأبرز النجوم، كما تحدث عن فيلم ناصر ٥٦ بطولة الفنان أحمد زكي والمشاكل التي تعرض لها خلال تصوير الفيلم.



-لا أتابع مسلسلات رمضان والفواصل الإعلانية كثيرة.



أكد المخرج محمد فاضل، أنه لا يتابع مسلسلات رمضان بسبب كثرة الفواصل الإعلانية، مضيفا:"الصين واليابان فى عام 2012 إصدار قانون بمنع الفواصل الإعلانية فى الدراما".



وأشار محمد فاضل: "لا بد أن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بحد أقصى لإذاعة الإعلانات بنسبة 15% من ساعات الإرسال، لأنه مسئول مسئولية تامة عن تنظيم الإعلانات فى وسائل الإعلام.



-جلب الحق في الأفلام والمسلسلات بالعضلات وليس بالقانون



وقال المخرج محمد فاضل، إن حروب الجيل الرابع والمؤامرة على مصر مستمرة، ويتم دفع ملايين كثيرة إلى الفنانين من قبل شركات الإنتاج، ويروجون إلى أهداف بعيدة عن تربية الوعي الأخلاقي.



وأضاف محمد فاضل،: "الحق في الأفلام والمسلسلات بالعضلات وليس بالقانون"، مضيفا:"نحتاج إلى تربية وعي أخلاقي لطريقة جلب الحقوق، ومناظر العنف منتشرة بكثرة في الأعمال الدرامية والأفلام، وأي مسلسل درامي يتخلله إعلانات كثيرة لا تدخل المشاهد في الحالة الدرامية".



- مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال



كشف المخرج محمد فاضل، عن حقيقة برنامج المقالب للفنان رامز جلال والذى من المقرر عرضه يوميا خلال شهر رمضان، قائلا:"مفيش مفاجآت للضيوف وقد تكون المفاجأة فى الموسم الأول، أما الآن فالنجوم جميعا يعرفون المقلب قبل حدوثه".



وتسائل،: "هل يوجد أساتذة متخصصون درسوا الأثر الإجتماعى والسياسى للبرامج التى يتم عرضها؟"، مضيفا:"لا بد من وجود معايير للبرامج التي تعرض على الشاشات، وهذا هو دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".



- مسرحية الزعيم الأعظم لـ عادل إمام.



وأكد المخرج محمد فاضل، إنه من نفس جيل الزعيم عادل إمام، وهو خريج كلية الزراعة وبدأ التمثيل في مسرح التليفزيون، مضيفا:"عادل إمام ذكي للغاية ويمتلك ذكاء اجتماعيا".



وأشار إلى أن مسرحية الزعيم، من المسرحيات العظيمة التي مثلها عادل إمام، وقمت بإخراجها للتليفزيون، ولم أغير أي شيء، لأنني احترم المخرج المسرحي، وأبرزت بعض النقاط له في التليفزيون.



-عادل إمام فنان كبير.



ولفت المخرج محمد فاضل، أن "الزعيم عادل إمام استطاع المحافظة على مكانته ونجاحه"، مضيفا: "هو على علم تام بتوقيت المشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية".



وأضاف "فاضل"، أنه لا يشعر بالتعب أثناء العمل مع عادل إمام، مضيفا: "لا أشعر بالتعب أثناء العمل مع الفنانين الكبار ومع بداية التصوير يكون الفنان مهتما اهتماما شديدا بالعمل، والزعيم عادل إمام يكون على دراية برواية العمل الفني بأكملها، ويكون هناك حالة من التفاهم بين الفنان الكبير والمخرج".



-فنانون يعتقدون أن امتلاك الكلاب والسيارات يجعلهم مشاهير.



ووجه المخرج محمد فاضل، رسالة خاصة إلى الزعيم عادل إمام، قائلا:" كل سنة وانت طيب ومبدع وأستطعت صناعة ركن خاص بهك في الكوميديا على الرغم من ظهورك وسط عمالقة مثل فؤاد المهندس".



وأضاف ، قائلا:" عادل إمام لا يشبه أحد وهو من الفنانين القلائل المهتمين بالثقافة"،" وبعض الفنانين الحاليين يعتقدون أن امتلاك السيارات والافلام والكلاب يجعلهم مشهورين، وعلى النقيض عادل إمام مقل في الظهور الإعلامي لأنه لا يحتاج إلى شهرة".



-مفاجأة عن ناصر 56 وقلق أحمد زكى.



وقال المخرج محمد فاضل، إن "ناصر56" لم يكن فيلما سينمائيا ولكن كان حلقة ضمن برنامج تليفزيوني درامي بعنوان "يوم في حياة شخصية"، مضيفا:" كان سيتوقف تصوير ناصر 56 نهائيا، واقترحت تجسيد حقبة جمال عبد الناصر وتأميم قناة السويس في فيلم سينمائي".



وتابع:" الفنان أحمد زكي شعر بالقلق من تجسيد شخصية جمال عبد الناصر في البداية ولكن عبقرية التقمص أهلته لتأدية الدور وحضرنا لـ فيلم " ناصر 56" في سنة كاملة".



وأكمل:" أحمد زكي حصل على أجر 120 ألف جنيه في فيلم " ناصر 56"، وفي هذا التوقيت كان أجره في الأفلام يصل إلى 750 ألف جنيه"، مضيفا:" تم كتابة سيناريو الفيلم 3 مرات".



-سعاد حسني أرادت تجسيد هذه الشخصية في ناصر 56.



وأكد المخرج محمد فاضل، أنه حصل على وثائق وصندوق به جوابات الرئيس جمال عبد الناصر لابنائه، كما حصل على معلومات من نجلته، هدى عبد الناصر، خلال تصوير فيلم " ناصر 56".



وأضاف " فاضل"، قائلا:" تم تلخيص شخصية زوجة عبد الناصر في الفيلم من 36 مشهد إلى 5 مشاهد والفنانة فردوس عبد الحميد أصرت على تأدية الدور حتى ولو مشهد واحد"، متابعا:" الفنانة سعاد حسني تواصلت معي وعرضت علي تجسيد شخصية زوجة عبد الناصر في الفيلم حال اعتذار الفنانة فردوس عبد الحميد".



وأكمل :" تم إحراق مشهد في التحميض 4 مرات في المعمل وكان هناك تعطيل لإنتاج الفيلم وحصلت على موافقة من وزير الإعلام من أجل تحميض الفيلم في لندن لضمان خبرة الأبيض والأسود ".



-أحمد زكي تميز في شخصية عبد الناصر.



قال المخرج محمد فاضل، إن الفنان أحمد زكي نجح بتقدير امتياز في تقمص شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم " ناصر 56".



وأضاف " فاضل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أحمد زكي أقنعنا بأنه جمال عبد الناصر، خاصة أنه لا يشبه عبد الناصر".



وتابع:" فيلم ناصر 56 اتعرض في مصر لمدة شهرين ثم تم إيقاف في السينما، وحقق إيرادات 14 مليون جنيه وكانت تكلفته 3 ملايين جنيه".









