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فن

في ذكرى وفاته.. 5 معلومات عن عبد الله فرغلي

السبت 18/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير عبد الله فرغلى ، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا اللون الكوميدى فى تاريخ الفن المصرى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- اسمه بالكامل عبد الله علي عبد الله فرغلي .

2- من مواليد محافظة الإسكندرية .

3- حصل على ليسانس آداب قسم لغة فرنسية .

4- بدأ مشواره الفنى من خلال عمله في فقرة الفنانين المتحدين حيث قدمهم معهم عدد من الأعمال مثل حواء الساعة12، سيدتي الجميلة، مع خالص شكرى، سكر زيادة، الزيارة انتهت، الصول والحرامى.

5- توفى خلال تصويره مسلسل شيخ العرب همام مع الفنان القدير يحيى الفخرانى .

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