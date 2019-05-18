في ذكرى وفاته.. 5 معلومات عن عبد الله فرغلي

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير عبد الله فرغلى ، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا اللون الكوميدى فى تاريخ الفن المصرى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :



1- اسمه بالكامل عبد الله علي عبد الله فرغلي .



2- من مواليد محافظة الإسكندرية .



3- حصل على ليسانس آداب قسم لغة فرنسية .



4- بدأ مشواره الفنى من خلال عمله في فقرة الفنانين المتحدين حيث قدمهم معهم عدد من الأعمال مثل حواء الساعة12، سيدتي الجميلة، مع خالص شكرى، سكر زيادة، الزيارة انتهت، الصول والحرامى.



5- توفى خلال تصويره مسلسل شيخ العرب همام مع الفنان القدير يحيى الفخرانى .