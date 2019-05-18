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حوادث

تهتك بالطحال.. إصابة طفل بمركز بدر بعد سقوطه من مكان مرتفع

السبت 18/مايو/2019 - 04:54 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب طفل مقيم بقرية عمر مكرم بدائرة مركز بدر بالبحيرة بتهتك بالطحال واشتباه نزيف في البطن أثر سقوطه من مكان مرتفع وتم نقل المصاب لمستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافه واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة بدر يفيد بسقوط طفل من أعلى مكان مرتفع بقرية عمر مكرم بنطاق المركز وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين إصابة الطفل عبد الله الشحات محمد 13 سنه في حالة اعياء شديدة  ادعاء سقوط من أعلى

وتم نقل المصاب لاحد العيادات وبعد عمل الاشعه التلفزيونيه تبين إصابة الطفل بتهتك بالطحال واشتباه نزيف في البطن وتم تحويله لمستشفي وادي النطرون المركزي لعمل جراحة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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