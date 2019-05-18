واشنطن تتراجع أمام العملاق الصيني.. تخفيف القيود المفروضة على Huawei

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة، إن الوزارة قد تخفض قريبًا القيود المفروضة على شركة هواوي Huawei .





كانت الشركة في وقت سابق، صرحت بإنها ستطعن ​​في قرار وزارة التجارة الأمريكية بإضافة الشركة الصينية إلى القائمة السوداء ، محذرة من أن القرار سوف يلحق أضرارا اقتصادية كبيرة بالشركات الأمريكية التي تتعامل معها هواوي.





وأكدت الشركة في بيان، أن هذا القرار سيؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية، ويعطل التعاون الحالي والثقة المتبادلة الموجودة في سلسلة التوريد العالمية، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه وزارة التجارة الأمريكية.





وقال المتحدث بإسم وزارة التجارة أنها ستصدر ترخيصًا عامًا مؤقتًا لإتاحة الوقت للشركات والأشخاص الذين لديهم تعاملات مع Huawei للحفاظ على موثوقية شبكات الاتصالات والمعدات الخاصة بهم.





وقال مسؤولون أمريكيون، إن قرار واشنطن سيجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، على هواوي، أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، بيع بعض المنتجات بسبب اعتمادها على الموردين الأمريكيين.



