الدبلومات الفنية 2019.. 15 ألفا و732 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بأسوان اليوم

قال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تنطلق اليوم السبت إمتحانات الدبلومات الفنية بأقسامها المختلفة "صناعى - تجارى - زراعى " نظام ثلاث وخمس سنوات للعام الدراسى بجميع مدارس الجمهورية حيث يصل أعداد طلاب المرحلة الفنية بأسوان إلى 15 ألفا و732 طالبا وطالبة.





وأشار "الفيومى"، إلى أنه يصل إجمالى عدد اللجان على مستوى المحافظة إلى 67 لجنة منها 21 لجنة بإدارة أسوان، و6 لجان بإدارة دراو، و13 لجنة بإدارة كوم أمبو، فضلًا عن 7 لجان بإدارة نصر النوبة، و20 لجنة بإدارة إدفو.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم تجهيز جميع مقار اللجان الامتحانية بما يضمن راحة الطلاب والمنتدبين، وبالتوازي وقعت المديرية بروتوكولات تعاون مع كل من مديرية الأمن لتأمين اللجان وتأمين خطوط توزيع وإستلام أوراق الأسئلة والإجابة، ومديرية الصحة لتوفير الأطباء والزائرات الصحيات باللجان ، بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف للطوارئ، والكهرباء، لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربى باللجان ، ومديرية التموين لتوفير الخبز وأسطوانات البوتاجاز للمنتدبين القائمين على أعمال الامتحانات.





وأوضح السيد الفيومى أنه تم تجهيز 75 إستراحة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للمنتدبين القائمين على أعمال الإمتحانات، وتم توزيعهم إلى 55 إستراحة للرجال و20 للسيدات ، وتم تشكيل لجنة برئاسته شخصيًا لتفقد الإستراحات، والتأكد من تجهيزها بالمستوى اللائق، وقامت اللجنة كذلك بالمرور على مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من جاهزيتها وتأمينها جيدًا.



