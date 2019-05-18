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حوادث

ننشر الصور الأولى لمصابي واقعة انفجار بمصنع للمنظفات في طنطا

السبت 18/مايو/2019 - 02:45 ص
جانب من الصور
جانب من الصور
احمد علي
ينشر موقع" صدى البلد" الصور الأولي لجانب من أوجه الرعاية الطبية اللازمة في طوارئ مستشفيات طنطا الجامعية، لمصابي حادث التسمم الجماعي في طنطا، والبالغ عددهم ٤٠ عاملا وعاملة.

واستقبلت المستشفيات الجامعية بطنطا 40 حالة تسمم جماعي واختناق نتيجة انفجار في مصنع للمنظفات الصناعية في ميت حبيش البحرية، ما نتج عنه إصابة صاحبه وجميع المارين في الشارع الكائن به.

وأشاد أهالي المصابين، بالموقف الإنساني لرئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع، والذي أصدر تعليماته، فور معرفته بالواقعة، للمشرف العام، الدكتور أحمد غنيم، بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الجامعة.

وأصدر الدكتور أحمد غنيم تعليماته إلى الدكتور محمد الشبيني المشرف العام علي مستشفي الطوارئ والدكتور ايمن سلام مدير الطوارئ بضرورة توفير كل الاحتياطات اللازمة لاستقبال المصابين وتوفير كامل الرعاية لهم.

وقال "غنيم" إنه تم تشكيل فريق عمل علي اعلي مستوي من التخصصات الطبيه المختلفه ودخول الحالات في اقسام العنايات المركزه ، حيث تم خروج ١٦ حاله بعد ساعات بعد استشفائها ومازالت الحالات الباقية تتلقي العلاج.
ننشر الصور الأولى لمصابي واقعة انفجار بمصنع للمنظفات في طنطا
ننشر الصور الأولى لمصابي واقعة انفجار بمصنع للمنظفات في طنطا
ننشر الصور الأولى لمصابي واقعة انفجار بمصنع للمنظفات في طنطا
ننشر الصور الأولى لمصابي واقعة انفجار بمصنع للمنظفات في طنطا
ننشر الصور الأولى لمصابي واقعة انفجار بمصنع للمنظفات في طنطا

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