بالأسماء..خروج 39 مصابا من حادث التسمم الجماعي بمصنع منظفات طنطا...صور

أكد الدكتور أحمد غنيم مدير المستشفيات الجامعية بطنطا أنه تم خروج ٣٩ حالة مصابة من بين ٤٠ حالة من عاملي وعاملات مصنع منظفات ومواد كيماوية بعد ساعات من استشفائها.



وجاءت أسماء المصابين هم "سلمي الزغبي 6 سنوات، ياسين صالح الزغبي 6 سنوات، يوسف أحمد الزغبي 8 سنوات، روضة محمود الزغبي 4 سنوات، هبة السيد أبو ريشة سنتين ونصف، عارف السيد عارف 7 سنوات، أمينة السيد عارف 5 سنوات، حمزة الزغبي 6 أشهر، سارة حماده الزغبي 13 سنه ، اسراء نزيه 20 سنه ، هاجر نزيه 9 سنوات، عمر عبودة 23 عاما، هدي محمد 50 سنه أحمد عادل 6 سنوات، محمد عادل 7 سنوات، محمد أحمد 6 سنوات، ابراهيم أحمد 4 سنوات، ملك أحمد 7 سنوات، منير محمد 6 سنوات، محمد ايهاب 8 سنوات، اسلام محمد 5 سنوات، سهير محمد 9 سنوات، سارة تامر سنتين، رمضان تامر 7 سنوات، هاني محمد 10 سنوات، فاطمة محمد يوسف 35 سنة ومحمد رمضان 27 سنة وإسلام محمد سعيد 28 سنة أحمد السعيد 25 سنه، نزيه عبدالمنعم 11 سنه هانم الديب 10 سنوات و نيره سيد 10 سنوات ومحمد حسن 32 سنة و يوسف عطية 30 عاما، جودة الزغبي 45 سنة وعزة الزغبي 45 سنة وحنان على 45 سنه نزيه محمد الديب 45 سنة صاحب المصنع.