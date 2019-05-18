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محافظات

1834 طالبا وطالبة يؤدون امتحان دبلومات التعليم الفني بالوادي الجديد

السبت 18/مايو/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، استعداد المحافظة لامتحانات دبلومات التعليم الفني للعام الدراسي 2018/ 2019 م والتي تنطلق غدا السبت، حيث تم تجهيز 10 استراحات لمراقبي الامتحانات وفرشهم ودعمهم بالمبردات والمراوح والثلاجات وكافة سبل الإعاشة اللازمة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات يبلغ 1834 طالبا وطالبة موزعين على 14 لجنة على مراكز المحافظة الخمسة.

وأكد التداوى، أن هناك 24 تخصصا مختلفا للتعليم الفني بواقع 15 تخصصا للتعليم الصناعي والمقسم إلى 6 لجان، و5 تخصصات للتعليم الزراعي مقسم إلى 5 لجان، و4 تخصصات للتعليم التجاري مقسم إلى لجنتين.

وأشار التداوى إلى أن الامتحانات تنطلق غدا السبت وتنتهي في الــ 30 من مايو، مضيفا أنه تم توزيع اللجان على النحو التالى، 5 لجان بإدارة الخارجة التعليمية، 4 لجان بإدارة الداخلة التعليمية، 3 لجان بإدارة الفرافرة التعليمية، لجنة واحدة بإدارة بلاط التعليمية، لجنة واحدة بإدارة باريس التعليمية.

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