مدير المستشفى الجامعي :خروج 16 مصابا من حادث انفجار مصنع منظفات بـ طنطا...صور

أكد الدكتور أحمد غنيم مدير المستشفيات الجامعية بطنطا منذ قليل أنه تم تشكيل فريق عمل علي اعلي مستوي من التخصصات الطبية المختلفة ودخول الحالات المصابة بحالات اختناق والتسمم جماعي بمصنع منظفات في أقسام العنايات المركزة .



وكشف مدير مستشفيات عن ١٦ حالة مصابة من بين ٤٠ حاله من عاملي وعاملات مصنع منظفات ومواد كيماوية بعد ساعات بعد استشفائها ومازالت الحالات الباقية تتلقي العلاج.



وقال رئيس الجامعة إن المستشفيات الجامعية بطنطا تفتح أبوابها لجميع المواطنين من كافة المحافظات ، كما تحرص علي تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى غير القادرين.



وفِي سياق متصل، وجه أهالي المصابين الشكر للمشرف العام الدكتور احمد غنيم، والمشرف العام علي مستشفي الطوارئ ومديرها وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض وأفراد الأمن الإداري.